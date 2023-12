Bijou Phillips konzentriert sich nach Scheidung auf ihr Kind

Bijou Phillips (43) genießt die Zeit mit ihrem Nachwuchs. Seit 2005 war die Schauspielerin mit Danny Masterson (47) durchs Leben gegangen – die beiden wurden Eltern einer Tochter. Doch vor einigen Monaten zerbrach das Eheglück: Dem "Die wilden Siebziger"-Darsteller wurde Vergewaltigung und Missbrauch vorgeworfen. Kurz nach Dannys Urteil reichte die US-Amerikanerin die Scheidung von ihm ein – seitdem liegt ihr Augenmerk einzig und allein auf Töchterchen Fianna!

Laut Us Weekly teilte die 43-Jährige am Montag einen Schnappschuss in den sozialen Medien, der sie mit ihren Kleinen zeigte. Mutter und Tochter widmeten sich dem Plätzchenbacken – Bijou und die Neunjährige hatten beim Verzieren der Plätzchen sicherlich eine Menge Spaß! Obwohl Bijou diesen intimen Einblick gewährte, zieht sie es vor, Fiannas Gesicht nicht der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Bereits im September hatte sie betont, wie wichtig es ihr sei, sich nach der Trennung auf ihre Rolle als Mutter zu fokussieren. "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu sichern, egal was passiert", berichtete ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Bijou Phillips und Danny Masterson, 2008

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin

