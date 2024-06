Wirklich ein Paar? Bijou Phillips und Jamie genießen Date

Bijou Phillips (44) und Jamie Mazur (54) scheinen sich nicht mehr verstecken zu wollen! Seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, die besagen, dass sich die Schauspielerin und der Unternehmer daten sollen. Nun zeigen sich die beiden erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auf den Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, spaziert das Duo durch den Central Park in New York City. Während ihres Ausfluges sollen die zwei auch einige Zärtlichkeiten miteinander ausgetauscht haben. Augenzeugen berichteten, dass sich Bijou und Jamie küssten und Händchen hielten.

Bijou und Jamie sollen schon seit zwei Monaten miteinander zusammen sein. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly behauptete, seien die beiden "ständig sehr zärtlich zueinander". Die Turteltauben sollen sich bereits seit vielen Jahren kennen. Nachdem Bijous ehemaliger Ehemann Danny Masterson (48) im vergangenen Jahr wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war, soll Jamie sich an die Schauspielerin gewandt haben. "Jamie ist ein großartiger Kerl und war in dieser schwierigen Zeit für sie da", verriet die Quelle.

Seit 2011 war Bijou mit Danny verheiratet. Nach Dannys Verurteilung reichte die "Hostel"-Darstellerin die Scheidung und einen Antrag, um das alleinige Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Fianna zu erhalten, ein. "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu sichern, egal was passiert", erklärte ein Insider in einem Gespräch mit Us Weekly.

Getty Images Bijou Phillips, 2024

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

