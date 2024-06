Nach Ehe-Aus: Bijou Phillips ist glücklich mit neuem Freund

Bijou Phillips (44) machte zuletzt eine harte Zeit durch. Nachdem ihr Mann Danny Masterson (48) wegen Vergewaltigung und Belästigung verurteilt worden war, reichte sie Ende vergangenen Jahres die Scheidung ein. Seither schien sie in Sachen Liebe zunächst eine Pause einzulegen – oder etwa doch nicht? Denn inzwischen soll sie wieder in festen Händen sein. Eine Quelle plaudert nun gegenüber People aus, wie gut der neue Mann an ihrer Seite der Schauspielerin aktuell tue. "Sie gehen jetzt seit ein paar Monaten miteinander aus. Er hat ihrem Leben neuen Schwung verliehen. Sie scheint in letzter Zeit viel glücklicher und entspannter zu sein", heißt es.

Auch, wie die beiden sich einst kennengelernt hatten, will die Quelle der Öffentlichkeit nicht länger vorenthalten. Demnach soll die neue Flamme der "Havoc"-Darstellerin, Jamie Mazur (54), bereits seit längerer Zeit ein Teil ihres Lebens und damit kein Unbekannter gewesen sein. "Er war zunächst nur ein Vertrauter und jemand, mit dem sie reden konnte", meint der Insider weiter zu wissen. Zwar soll ihr neuer Partner ihr inzwischen wieder das ein oder andere Lächeln ins Gesicht zaubern können, dennoch habe die Liebe momentan nicht oberste Priorität für Bijou. Seit der Verurteilung ihres Noch-Ehemanns und der anschließenden Scheidung soll sich die 44-Jährige neben ihrem engsten Vertrautenkreis vor allem auf ihre Tochter konzentrieren.

Bijou und Danny lernten sich 2004 bei einem gemeinsamen Pokerturnier in Las Vegas kennen. Dabei schien es schnell zwischen den beiden gefunkt zu haben, denn nur wenige Jahre später hatten sie bereits ihre Verlobung bekannt gegeben. Nach ihrem Gang vor den Traualtar im Oktober 2011 konnte schließlich die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im Jahr 2014 das Liebesglück der beiden perfekt machen. Dieses sollte jedoch wohl nicht für immer anhalten. Nach vielen gemeinsamen Jahren reichte Bijou nach all den Strapazen und Anschuldigungen gegen ihren Mann im vergangenen September die Scheidung ein.

Anzeige Anzeige

Jason Merritt/Getty Images for amfAR Alessandra Ambrosio und Jamie Mazur bei der "amfAR's Inspiration Gala" in L.A.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Masterson, Schauspieler und Bijou Phillips, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Bijou sich bald selbst zu ihrer neuen Beziehung äußern wird? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, davon gehe ich ganz stark aus! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de