Bijou Phillips genießt einen Kurzurlaub mit Nicky Hilton!

Bijou Phillips (44) lässt sich von den Negativschlagzeilen rund um ihren Ex Danny Masterson (48) nicht aufhalten. Auf einem Kurztrip mit ihrer Freundin Nicky Hilton (40), der Designerin Stacey Bendet und der Unternehmerin Tina Chen Craig scheint sie ein wenig abschalten zu können. Die "Zodiac – Die Spur des Killers"-Darstellerin teilt ein Foto ihrer gemeinsamen Reise auf Instagram. Darauf posiert sie mit der Hotelerbin und Rowdy, dem Maskottchen der Dallas Cowboys. Die beiden Beautys tragen sommerliche Kleider und lächeln glücklich in die Kamera. Der Anlass ihres Besuchs in Texas war die Gala einer wohltätigen Organisation, die sich um krebskranke Kinder kümmert. Nicky verrät in ihrer Story, dass bei dem Event etwa 2,5 Millionen Euro gesammelt worden seien.

Die Hilton-Schwestern und Bijou verbindet eine langjährige Freundschaft. Schon in den frühen 2000er-Jahren waren die damaligen It-Girls häufig gemeinsam unterwegs. Auch bei Paris' (43) letzter Geburtstagsparty tanzten sie ausgelassen miteinander. Auf Instagram schrieb der Fernsehstar zu einem Schnappschuss der Feier: "Ich liebe meine Mädels so sehr! Alles Gute zum Geburtstag, Paris!" Die "Stars Are Blind"-Interpretin stimmte ihr zu. "Bester Abend ever! Ich liebe euch", schwärmte sie in den Kommentaren.

Der Ex-Mann der "Raising Hope"-Darstellerin war im vergangenen Jahr in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen und zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Inzwischen hat die 44-Jährige die Scheidung eingereicht. Doch ein Insider verriet Us Weekly, dass sie sich nur aus finanziellen Gründen von dem "Die wilden Siebziger"-Darsteller getrennt habe. "Der einzige Grund, warum sie die Scheidung einreicht, ist, dass sie einen beträchtlichen Teil von Dannys Vermögen aus der Reichweite weiterer Rechtsstreitigkeiten bringen will", plauderte die Quelle aus.

Instagram / bijouphillips Megan Thee Stallion, Bijou Phillips und Nicky Hilton

Getty Images Bijou Phillips, Schauspielerin, und Danny Masterson, Schauspieler

