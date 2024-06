"Süßes Paar": Bijou Phillips führt neuen Partner Jamie aus

Vergangene Woche wurden die schönen Nachrichten verbreitet: Bijou Phillips (44) ist wieder in festen Händen. Jetzt macht ein neues Foto die Runde, das die Schauspielerin und ihren neuen Schatz, Jamie Mazur (54), bei einem Event in New York City zeigt. Wie eine Quelle gegenüber Us Weekly berichtet, ließ Jamie seiner Liebsten den Vorrang auf dem roten Teppich und sah ihr beim Posieren nur zu. "Sie sind zusammen zur Party gekommen", versichert der Zeuge und fügt dann hinzu: "Während der Live-Performance von Paris Hilton (43) kuschelten sie auch miteinander. Er hatte seine Arme um [Bijou] und sie sahen wie ein süßes Paar aus."

Tatsächlich sollen Jamie und Bijou schon mehr als zwei Monate ein Paar sein, haben sich aber erst vor wenigen Tagen offiziell dazu bekannt. Wie verschiedene Quellen dem bereits erwähnten Medium verrieten, sollen die beiden immer sehr zutraulich und anhänglich sein, wenn sie miteinander Zeit verbringen. "Jamie ist ein toller Typ, der Bijou schon durch schwierige Zeiten geholfen hat", meinten die Insider. Da Bijou mit Jamies Ex-Partnerin Alessandra Ambrosio (43) befreundet war, hatten sie lange in den gleichen Kreisen verkehrt.

Bevor sich Bijou und Jamie annäherten, war die Schauspielerin mit Danny Masterson (48) verheiratet gewesen, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat. Die beiden waren Anhänger der Scientology-Bewegung gewesen. Doch dann wurde Danny aufgrund der Vergewaltigung in zwei Fällen gerichtlich verurteilt. Bijou ließ sich daraufhin scheiden und trat aus der religiösen Gemeinschaft aus. Danny sitzt momentan 30 Jahre Haft im Knast ab.

