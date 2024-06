Nach Scheidung: Bijou Phillips datet wohl jetzt Jamie Mazur!

Bijou Phillips (44) scheint wieder in festen Händen zu sein! Vor sieben Monaten reichte die Schauspielerin die Scheidung von Danny Masterson (48) ein. Doch jetzt hat Bijou einen neuen Mann: Bereits über zwei Monate soll sie schon mit ihrer neuen Flamme Jamie Mazur (54) zusammen sein, behauptet ein Insider gegenüber Us Weekly. Weiter berichtet er, dass das neue Paar "ständig sehr zärtlich zueinander" sei. Der Ex-Mann von Alessandra Ambrosio (43) war in den "schweren Zeiten" für Bijou da und stand ihr immer zur Seite, um sie zu unterstützen.

Die 44-Jährige hat eine drastische Zeit hinter sich: Vor Monaten wurde ihr ehemaliger Ehemann Danny Masterson, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat, zu 30 Jahren Haft verurteilt. Er wurde wegen sexueller Nötigung in zwei Fällen der Vergewaltigung schuldig gesprochen. Nur ein paar Tage später reichte die Blondine die Scheidung von ihm ein. Während dieser harten Phase im Leben wurde Bijou von ihrem neuen Partner Jamie liebevoll unterstützt. Der Insider offenbart weiter gegenüber dem Magazin: "Jamie ist ein großartiger Kerl und war in dieser schwierigen Zeit für sie da."

Nach der eingereichten Scheidung kämpfte Bijou auch um das alleinige Sorgerecht für ihre kleine Tochter Fianna. Für die Schauspielerin ist sie die größte Priorität. Ein Insider verriet im September vergangenen Jahres gegenüber Us Weekly: "Sie konzentriert sich darauf, eine Mutter zu sein und ihre Zukunft zu sicher, egal was passiert." Das Mutter-Tochter-Duo wurde im vergangenen März dabei gesehen, wie sie den Familienvater anlässlich seines Geburtstags im Gefängnis besuchten.

