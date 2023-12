Schauspieler Steve Halliwell ist mit 77 Jahren gestorben

Traurige Neuigkeiten aus England. Steve Halliwell spielte Zeit seines Lebens in zahlreichen Filmen und Serien mit. Von 1994 bis dieses Jahr stand er etwa in der britischen Soap "Emmerdale" vor der Kamera und verkörperte die Figur des Zak Dingle. In letzter Zeit war der Serienstar allerdings bereits im Hospiz. Jetzt ist Steve im Kreise seiner Liebsten mit 77 Jahren verstorben.

Wie der Sender ITV in einem Statement bekannt gibt, ist der Brite friedlich eingeschlafen. "Er brachte uns bis zum Schluss zum Lachen, er war der wunderbarste Vater und Großvater, den man sich wünschen konnte, und die Familie war sein Ein und Alles", heißt es in dem Statement. Vor allem seine jahrzehntelange Rolle bei "Emmerdale" bleibt in Erinnerung: "Steve wird für immer ein Synonym für 'Emmerdale' sein. Er war der stolze Verteidiger und das Oberhaupt der Familie Dingle." Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Im Laufe seines Lebens hatte Steve immer wieder auch über gesundheitliche und mentale Probleme gesprochen. Er ging offen mit seiner Depression um und gab Anfang der 2000er-Jahre zu, unter einer Alkoholsucht zu leiden. Daher nahm er sich im Jahr 2003 einige Zeit lang eine Auszeit von "Emmerdale", da er in eine Entzugsklinik einkehrte.

Getty Images Steve Halliwell, Schauspieler

Getty Images Steve Halliwell, Schauspieler

Getty Images Steve Halliwell im Jahr 2008

