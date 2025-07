Laura Maria Lettgen hat sich die Nase operieren lassen

Laura Maria Lettgen, bekannt als Social-Media-Star, hat sich einer Nasenoperation unterzogen und präsentiert das Ergebnis stolz auf Instagram. Mit einem Nasenverband versehen, teilte sie ein Bild und ließ ihre Community wissen, dass sie bereits jetzt begeistert ist: "Ich bin jetzt schon SO unfassbar glücklich über das, was ich sehe. Meine Nase ist zwar noch sehr geschwollen, aber ich sehe, dass sie perfekt zu mir und zu meinem Gesicht passen wird." Ihre Fans zeigten sich ebenso neugierig wie begeistert und fragten unter anderem, wo sie den Eingriff habe vornehmen lassen.

Die junge Influencerin, die derzeit bei Beauty & the Nerd zu sehen ist, verriet daraufhin, dass sie sich von Dr. Ali Riza Yildirim operieren ließ, der auch auf seinem eigenen Instagram-Kanal Einblicke in die Operation und ihre Ergebnisse gewährte. Nach seinen Angaben war die bisherige Nase von Laura zu stark projiziert und dominierte ihr ansonsten zartes Gesicht. Ziel des Eingriffs war es, eine kleinere, weichere Form zu schaffen, die ihrer Gesichtsstruktur mehr Harmonie verleiht. Mit einem Vorher-Nachher-Vergleich ließ der Chirurg seine Follower an der Veränderung teilhaben und erklärte, es sei ihm eine Freude gewesen, Laura bei ihrer Transformation zu unterstützen.

Laura pflegt einen engen Kontakt zu ihrer Fangemeinde und teilt viele persönliche Momente auf ihren sozialen Kanälen. Mit ihrer offenen Art und der Bereitschaft, auch Schönheitsoperationen zu thematisieren, hebt sie sich von einigen anderen Influencerinnen ab. Die Entscheidung für den Eingriff scheint sie bewusst und mit großer Zufriedenheit getroffen zu haben, was sie ihren Followern offen vermittelt. Ihr strahlender Umgang mit der Veränderung hat zahlreiche Bewunderer inspiriert und zeigt erneut, wie stark sie auch durch ihre Authentizität auf Social Media punkten kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen im März 2025