Schauspieler und Sänger Guy Marchand stirbt mit 86 Jahren

Frankreich trauert um ein großes Talent! Bereits in jungen Jahren war Guy Marchand der breiten Masse als Musiker bekannt geworden. Auf erste Erfolge als Sänger folgte sein Sprung in die Filmwelt – und das nicht nur in seiner Heimat. In Deutschland begeisterte der Franzose in der ZDF-Reihe "Der Mann von Suez" und erhielt 1973 sogar einen Emmy Award für das Musical "La Vie d’Al Jolson". Nun müssen sich seine Fans jedoch verabschieden: Guy ist mit 86 Jahren gestorben.

Das bestätigt die französische Nachrichtenagentur AFP und beruft sich dabei auf die Kinder des Schauspielers. Demnach sei Guy am Freitag verstorben – weitere Infos zu seinem Ableben oder seiner Todesursache sind bisher noch nicht bekannt.

Neben seiner Karriere durfte Guy auch privat so manches Abenteuer erleben. So war der Künstler zu Lebzeiten zunächst mit Béatrice Chatelier verheiratet gewesen – die beiden bekamen zwei gemeinsame Kinder. Seit 2006 ging Guy dann mit Ehefrau Nummer zwei, Adelina, durchs Leben.

