Händchen haltend: Diogo Sangre heizt die Liebesgerüchte an!

Ist er wieder vom Markt? Im Juni hatte Diogo Sangre (29) die Trennung von seiner Freundin Julia Bee öffentlich gemacht. Seither gilt der einstige Ex on the Beach-Kandidat offiziell als Single. Seit einigen Tagen halten sich allerdings hartnäckige Spekulationen, dass der Muskelmann möglicherweise wieder in festen Händen ist. Nun heizt er die Liebesgerüchte weiter an: Diogo hält Händchen mit einer Unbekannten!

In seiner Instagram-Story gewährt der 29-Jährige ein paar private Einblicke in sein Leben. Ein Schnappschuss dürfte seinen Fans dabei besonders ins Auge springen: Darauf gönnt sich Diogo nämlich ein romantisches Dinner mit einer unbekannten Lady in einem Restaurant – Cocktail und Appetizer inklusive. Die beiden wirken sehr vertraut – denn: Der Tattoo-Liebhaber hält liebevoll ihre Hand. Ist das der Hinweis darauf, dass Diogo wieder in festen Händen ist?

Erst vor wenigen Tagen postete der Forsthaus Rampensau-Kandidat einen auffälligen Beitrag im Netz. Darauf posierten ein Mann und eine Frau eng umschlungen auf einem Boot. Zusätzlich unterlegte er die Story mit dem Song "Verliebt" von Jean-Cyrille. Aufgrund der fehlenden Tattoos an Arm und Oberkörper ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich, dass es sich bei der Aufnahme um Diogo selbst gehandelt hat.

Instagram / diogosangre Diogo Sangre mit einer unbekannten Frau

Instagram / diogosangre Diogo Sangre im März 2023

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

