Ist Reality-TV-Star Diogo Sangre wieder in festen Händen?

Ist er etwa wieder vergeben? Nach seiner Beziehung mit dem Reality-Sternchen Vanessa Mariposa (30) kam Diogo Sangre (29) mit seiner damaligen Freundin Julia zusammen. Immer wieder zeigten sich die Turteltauben verliebt in der Show The Real Life - #nofilter oder posteten Pärchen-Content auf Social Media. Doch es sollte nicht die Liebe für immer sein: Im vergangenen Juni trennten sich Diogo und Julia. Seitdem wurde es recht ruhig um das Liebesleben des Reality-TV-Stars – bis jetzt? Im Netz teilt Diogo eine verdächtige Aufnahme!

Ein Bild in seiner Instagram-Story zeigt einen Mann und eine Frau auf einem Boot: Die beiden posieren in Badehose und Bikini, während er die unbekannte Dame liebevoll von hinten umarmt – ihre Gesichter sind dabei aber nicht zu sehen. Den Schnappschuss unterlegt der 29-Jährige zudem mit dem Song "Verliebt" von Jean-Cyrille. Will Diogo damit etwa seine neue Beziehung offiziell machen oder ist alles nur ein Spaß? Denn was den Fans wahrscheinlich auffällt: Aufgrund der fehlenden Tattoos an Arm und Oberkörper kann es sich auf dem Bild nicht um den ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten handeln!

Erst im Sommer hatte der Tätowierer gegenüber Promiflash verraten, dass er sich mit dem Daten Zeit lassen wolle. "Ich bin schon bereit, jemanden kennenzulernen, aber ich will mir viel mehr Zeit lassen, […] als in den zwei vorherigen Beziehungen", erklärte er im Interview. Hat Diogo nun etwa die Richtige gefunden?

Instagram / diogosangre Diogo Sangre mit seiner Freundin Julia im Oktober 2022

Instagram / diogosangre Diogo Sangre mit einer unbekannten Frau

Instagram / diogosangre Diogo Sangre, Reality-TV-Star

