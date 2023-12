Ihr Sohn hätte für Adele ein Karriere-Killer sein können!

Adele Adkins' (35) Mutterglück hätte sie beinahe ihren Erfolg gekostet! Die Britin wurde 2007 quasi über Nacht ein Star. Ihre Songs "Hometown Glory" und "Chasing Pavements" schlugen wie Bomben ein – ihr Debütalbum schaffte es sogar an die Spitze der Charts. Seitdem ist sie eine der erfolgreichsten Künstlerinnen der Welt. Setzte sie das alles aufs Spiel? Adele verrät jetzt, dass ihr privates Glück ihre Karriere hätte beenden können!

2012 wurde das Stimmwunder dank ihres Sohnes Angelo zum ersten Mal Mutter. Wie Adele nun bei der Women in Entertainment Gala in ihrer Rede erklärt, war das ein ziemliches Risiko. "Mitten in dieser Zeit schwanger zu werden, wäre für viele Karriereselbstmord gewesen – und das wurde auch so gesehen!", wird sie von People zitiert. Diesem Druck habe sie aber nicht nachgegeben, versichert sie: "Ich bin verdammt noch mal davongekommen!"

Adeles Sohn ist inzwischen elf Jahre alt. Und wenn es nach seiner Mama geht, soll er kein Einzelkind bleiben – denn die Sängerin und ihr aktueller Partner Rich Paul (42) wünschen sich weitere Sprösslinge. "Sie und Rich möchten ein Baby bekommen, es ist ihr Traum, eine große Familie zu haben", verriet eine Quelle zuletzt.

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Adele im Februar 2022 in London

Getty Images Adele Adkins und Rich Paul

