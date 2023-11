Adele und Rich Paul sollen sich eine große Familie wünschen!

Sie haben einiges vor! Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Simon Konecki (49) fand Adele Adkins (35) die Liebe ihres Lebens: 2021 wurde die Beziehung der Ausnahmekünstlerin und Rich Paul (41) bekannt. Nachdem es geheißen hatte, dass die zwei geheiratet haben, soll die Sängerin vor wenigen Tagen bestätigt haben, dass sie und der Sportagent Mann und Frau seien. Nach der Hochzeit scheinen Adele und Rich bereits an die Familienplanung denken.

Denn Insider behaupten gegenüber OK! Magazine, dass die zwei Großes vorhaben. "Sie und Rich möchten ein Baby bekommen, es ist ihr Traum, eine große Familie zu haben", plauderte die Quelle aus. Denn Adele und ihr Liebster sollen ein absolutes Traumpaar sein: "Adele und Rich sind so glücklich und so ein tolles Team – sie ist so verliebt und hat sich nie glücklicher oder gesünder gefühlt."

Sollten die beiden schon bald über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken, wäre das für Adele nicht die erste Schwangerschaft. Mit ihrem Ex-Mann Simon hat die Britin den elfjährigen Angelo, der ihr ganzer Stolz ist.

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

REX Shutterstock / Richard Young Simon Konecki und Adele

