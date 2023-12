Vor Hochzeit mit Adele: Paul Rich unterschrieb Ehevertrag

Sie geht auf Nummer sicher! Seit über zwei Jahren gehen Adele Adkins (35) und Rich Paul (42) gemeinsam durchs Leben. Obwohl es bislang noch nicht öffentlich bestätigt wurde, scheint Paul der Richtige für sie zu sein: Im vergangenen Monat soll die "Love In The Dark"-Interpretin ihre Hochzeit mit dem Agenten bestätigt haben. Dennoch scheint Adele nichts dem Zufall überlassen – und ließ Paul einen Ehevertrag unterschreiben!

So soll die 35-Jährige über ein Vermögen von über 200 Millionen Euro verfügen, darunter fallen unter anderem ihre Gagen für Shows in Las Vegas und die Verkäufe ihrer vier Studioalben. Darüber hinaus besitzt Adele mehrere millionenschwere Häuser in England und in den USA. Dieses Vermögen gilt es also zu schützen – dessen sind sich auch ihre Liebsten bewusst. So haben Adeles Freunde sie laut Radar Online dazu gedrängt, einen Ehevertrag mit Paul zu schließen, damit dieses gesichert ist.

Nach ihrer Hochzeit haben Adele und Paul große Zukunftspläne. "Sie und Rich möchten ein Baby bekommen, es ist ihr Traum, eine große Familie zu haben", verriet ein Insider gegenüber OK!. Adele ist bereits Mutter: Sie brachte ihren Sohn Angelo aus erster Ehe mit Simon Konecki (49) mit in die Beziehung.

Getty Images Adele bei den Brit Awards 2022

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

Getty Images Adele, Sängerin

