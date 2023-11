Verheiratet oder nicht? Adele trägt erneut fetten Klunker!

Sie zieht mal wieder alle Blicke auf sich! Seit rund zwei Jahren gehen Adele Adkins (35) und Rich Paul (41) gemeinsam durchs Leben. Seit Mitte September bringen die beiden ordentlich die Gerüchteküche zum Brodeln: Mehrere Hinweise sprechen dafür, dass die Sängerin und der Sportagent sich heimlich das Jawort gegeben haben. Offiziell bestätigt hat das Paar das allerdings nicht – doch nun präsentiert sich Adele erneut mit auffälligem Diamantring am Finger!

Das zeigen jetzt aktuelle Schnappschüsse vom Mittwoch, die Mirror vorliegen. Darauf ist zu sehen, wie sich das Pärchen in der Crypto.com Arena in Los Angeles das Spiel der Los Angeles Lakers gegen die Dallas Mavericks ansieht. Dabei fällt ein Detail besonders ins Auge: Die 35-Jährige trug abermals einen verdächtigen Klunker an ihrem linken Ringfinger. Ist das also der Beweis dafür, dass Adele und Rich heimlich den Bund der Ehe geschlossen haben?

Erst im vergangenen Monat heizte Adele die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit an. Die "Rolling in the Deep"-Interpretin postete ein Foto auf Instagram mit Richs Memoiren "Lucky Me"– und darauf funkelte selbiges Schmuckstück an ihrer linken Hand wie auch jetzt beim Baskteballspiel...

Getty Images Adele im Juli 2022

Getty Images Rich Paul und Adele im Mai 2022

Getty Images Rich Paul im Januar 2023

