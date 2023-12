Die Liebe dieser "Bauer sucht Frau"-Pärchen hat gehalten!

Die diesjährige Staffel Bauer sucht Frau nimmt ein Ende. Zwölf Landwirte haben in der Show nach ihrer großen Liebe gesucht. Natürlich konnte dieser Wunsch nicht für alle in Erfüllung gehen, doch ein paar Romanzen entwickelten sich. Seit den ereignisreichen Hofwochen sind mittlerweile drei Monate vergangen. Nun steht das Wiedersehen mit Moderatorin Inka Bause (55) an. Welche Paare sind nach wie vor zusammen?

Für Hans und Elke gibt es ein Happy End! Hand in Hand kommen der Pferdewirtschaftsmeister und seine Auserwählte zum großen Wiedersehen. Beide waren vor der Kuppelshow Langzeitsingles und hatten die große Liebe schon fast aufgegeben, erzählen sie. Auch für Milchbauer André Ur und Julia sieht es rosig aus: Die beiden sind sogar bereits zusammengezogen! Als die Turteltauben über ihre Liebe plaudern, kullern sogar einige Tränen. "Ich bin so glücklich wie noch nie", schwärmt Julia. Für die Zukunft wünschen sie sich eine Hochzeit und gemeinsamen Nachwuchs.

Dietrich-Max-Helmut kommt zunächst allein – seine Marion hat sich jedoch nur verspätet. "Ja, wir sind ein Paar", bestätigt die 61-Jährige. "Was wir planen, ist, dass die Marion zu mir zieht", erzählt der Hobby-Pferdebauer freudig und fügt hinzu: "Darüber freue ich mich sehr!" Besonders schätzen die beiden, dass sie gemeinsam immer etwas zu lachen haben und täglich zwei Stunden telefonieren.

RTL / Stefan Gregorowius Der "Bauer sucht Frau"-Kandidat Hans mit seiner Hofdame Elke

RTL Julia und André bei "Bauer sucht Frau"

RTL Dietrich-Max-Helmut und Marion bei "Bauer sucht Frau"

