"Bauer sucht Frau"-André und Julia sind zusammengezogen!

Hier stehen alle Zeichen auf das ganz große Glück! Bei Bauer sucht Frau funkte es bereits heftig zwischen André Ur und seiner Auserwählten Julia. Der Milchbauer und die Projektmanagerin planten sogar schon ihre Zukunft zusammen – inklusive einem gemeinsamen Leben auf seinem Hof und Nachwuchs. Zuletzt teilte der Hobbykoch auch schon eine verräterische Liebeserklärung im Netz. In der heutigen Folge verraten André und Julia dann tatsächlich, dass sie schon zusammengezogen sind!

"Bauer sucht Frau" zeigt die beiden Turteltauben heute zwei Monate nach ihrer Hofwoche. "Seitdem ist sehr viel passiert – ich fühle für Julia wie noch für keine andere Frau, weil es von Anfang an so super gematcht hat", schwärmt André. Die beiden sind total ineinander verliebt –und wollen deshalb auch keinen Tag mehr ohne einander sein! "Wir haben gesagt, auf Fernbeziehung haben wir nicht so Lust – und jetzt wohnen wir zusammen und sind, glaube ich, aktuell ziemlich glücklich", freut er sich. Julia hat daher ihre schleswig-holsteinische Heimat verlassen und ist zu ihrem Schatz auf seinen Hof in Nordrhein-Westfalen gezogen.

Dort wird sie von dem freiwilligen Feuerwehrmann jetzt richtig verwöhnt: Jeden Morgen bringt er ihr Kaffee ans Bett. "Mit André habe ich definitiv nicht nur meinen Traumprinzen, sondern meinen Traumkönig gefunden", zeigt Julia sich total begeistert. Für sie fühle sich die ganze Reise immer noch wie ein Traum an.

RTL "Bauer sucht Frau"-André und seine Hofdame Julia

RTL André Ur und Julia bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-André und Julia

