Die Todesursache des Produzenten Norman Lear ist bekannt

Norman Lear (✝101) hat sich im Laufe seines Lebens einen Namen als Fernsehautor und Produzent gemacht. Für sein Schaffen war der US-Amerikaner mit mehreren Emmys sowie einem Stern auf dem Walk of Fame ausgezeichnet worden. Anfang Dezember teilte seine Familie dann mit, dass der "All in the Family"-Autor im Alter von 101 Jahren verstorben ist. Nun wurde die Todesursache von Norman enthüllt.

Rund zwei Wochen nach dem Tod des Filmregisseurs veröffentlicht TMZ den Totenschein. Dieser besagt, dass Norman an den Folgen eines Herzstillstandes gestorben sein. Zudem behauptet das Blatt, die eigentliche Todesursache sei ein kongestives Herzversagen gewesen. Laut dem Pressesprecher des Hollywood-Stars sei Norman eines natürlichen Todes verstorben.

Die Familie des Verstorbenen ging kurz nach seinem Tod mit einem herzzerreißenden Statement an die Presse. "Norman lebte ein Leben voller Kreativität, Hartnäckigkeit und Einfühlungsvermögen. Er hat unser Land zutiefst geliebt und ein Leben lang dazu beigetragen, seine Gründungsideale von Gerechtigkeit und Gleichheit für alle zu bewahren", lauteten die bewegenden Zeilen.

Anzeige

Getty Images Norman Lear, Produzent

Anzeige

Getty Images Norman Lear, Produzent

Anzeige

Getty Images Norman Lear bei der Verleihung seines Walk-of-Fame-Sterns

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de