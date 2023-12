So peinlich war Sexszene von Jennifer Aniston mit Jon Hamm!

Das hätte es nur noch schlimmer gemacht! Jennifer Aniston (54) ist eine erfahrene Schauspielerin. In seiner bisherigen Karriere-Laufbahn schlüpfte der Friends-Star bereits in die verschiedensten Rollen. So spielte sie unter anderem auch schon Szenen über intime Augenblicke, die sie normalerweise wohl lieber nicht vor laufender Kamera tun würde. So eine Sexszene hatte sie nun auch mit Kollege Jon Hamm (52) zu absolvieren. Jennifer verrät: Dieser Moment war peinlich und wäre es beinahe noch mehr geworden!

Im Interview mit Variety reden sie und Co-Star Reese Witherspoon (47) über die neusten Geschehen ihrer Drama-Serie "The Morning Show" und kommen so auf die Sexszene zwischen Jon und Jennifers Charakteren zu sprechen. "Ich habe mich niemals unwohl gefühlt. Jon war immer so ein Gentleman – ich meine jede Bewegung, jeder Schnitt und er fragte 'Alles ok?'", erzählt sie. Aufgrund bester Unterstützung von Cuttern, Musik und Licht müsse man sich nicht großartig auf so etwas vorbereiten. Ein Intimitätskoordinator wurde ihnen angeboten, doch Jen meinte: "Bitte, das ist schon peinlich genug!" Beide seien erfahren genug und bekommen das auch ohne eine weitere Person hin.

In solchen Momenten beeindruckt die 54-Jährige auch mit ihrer Top-Figur. Ihr Body-Geheimnis: "Ich trinke viel Wasser, bewege mich täglich, versuche mich vollwertig und frisch zu ernähren und schlafe so viel wie möglich", verriet sie im Interview mit CR Fashion Book.

Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Aniston im Oktober 2019

Getty Images Jon Hamm im Mai 2022

Getty Images Jennifer Aniston, März 2023

