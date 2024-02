Verlobt? Jennifer Aniston trägt einen verdächtigen Klunker

Jennifer Aniston (55) sorgte bei den Screen Actors Guild Awards für Aufregung, indem sie an ihrem Ringfinger einen auffälligen Diamantring trug. Dieser sah ziemlich stark nach einem Verlobungsring aus! Die Schauspielerin, bekannt aus der Serie Friends, ist momentan offiziell nicht in einer Beziehung. Mit einem strahlenden Lächeln präsentierte sie nun den funkelnden Ring auf dem roten Teppich, wo sie in einem fließenden, silbernen Kleid erschien. Gerüchte um eine mögliche Verlobung begannen sofort zu kursieren, zumal Jen in der Vergangenheit bereits zweimal verheiratet war – zuerst mit Brad Pitt (60) und später mit Justin Theroux (52).

Jennifer sprach Ende 2022 über ihren aktuellen Standpunkt zu Beziehungen. Obwohl beide Ehen in Scheidungen endeten, mit Brad 2005 und mit Justin 2018, betonte sie, dass sie offen für die Liebe sei. Bezüglich einer erneuten Heirat blieb sie aber zurückhaltend mit den Worten: "Niemals 'nie' sagen, aber ich habe kein Interesse." Diese Worte verleihen der Spekulation um den mysteriösen Ring noch mehr Gewicht und ließen Fans und Medien rätseln.

Jennifer war bei den SAG Awards in Los Angeles anwesend, da ihre Serie "The Morning Show" drei Nominierungen erhalten hatte. Trotz ihrer Nominierung für die herausragende Leistung als Schauspielerin in einer Dramaserie musste sie sich jedoch Elizabeth Debicki (33) von The Crown geschlagen geben. Ihre Serie "The Morning Show" konnte ebenfalls keine der begehrten Trophäen gewinnen, aber Jen wird ihre Rolle in der bevorstehenden vierten Staffel, die im nächsten Jahr ausgestrahlt werden soll, erneut aufnehmen.

Während Jennifers Auftritt und ihr faszinierender Ring bei den Screen Actors Guild Awards sicherlich für Aufsehen sorgten, stand die Schauspielerin auch abseits dessen im Mittelpunkt des glamourösen Ereignisses in Hollywood. Neben der eigenen Nominierung wurde ihr nämlich die Ehre zuteil, der legendären Barbra Streisand (81) den Life Achievement Award zu überreichen. Bei ihrer Laudatio lobte die 55-Jährige ihre Hollywoodkollegin in höchsten Tönen: "Sie ist nicht nur ein großartiges Talent, sondern auch ein toller Mensch."

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Anzeige

Getty Images Barbra Streisand, Jennifer Aniston und Bradley Cooper

Anzeige

Welche Bedeutung vermutet ihr hinter Jennifer Anistons funkelndem Ring? Bestimmt eine Verlobung! Das ist nur ein Mode-Statement. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de