Belästigte Prinz Andrew junge Frau? Beweise bald öffentlich!

Prinz Andrew (63) steht weiterhin unter Beschuss. Bereits seit einigen Jahren steht der Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) im Fokus der Öffentlichkeit – doch keinesfalls auf schöne Weise. Im Zuge des Skandals um Jeffrey Epstein (✝66) wurde auch dem Royals Belästigung und Missbrauch Minderjähriger vorgeworfen. Nun kommen bald neue, pikante Details ans Licht: Denn Beweise gegen Andrew dürfen im Frühjahr veröffentlicht werden.

Johanna Sjoberg wirft dem Bruder von König Charles III. (75) vor, sie 2001 in einer Villa von Epstein sexuell belästigt zu haben – unter anderem habe er ihr an die Brüste gefasst und sie mit einer Sexpuppe bedrängt. Die damals 21-Jährige hatte das im gleichen Jahr in einer eidesstattlichen Erklärung beteuert. Wie The Sun nun berichtet, entschied eine Richterin, dass Material zu dem Vorfall im Januar veröffentlicht werden darf – sofern niemand Einspruch erhebt.

Johanna ist eine von vielen Frauen, die den Prinzen derartiger Übergriffe beschuldigt. Einen Prozess hatte er erst im Frühjahr beenden können – der gerichtliche Streit mit Virginia Giuffre, einem anderen mutmaßlichen Opfer, war mit einem Vergleich zu Ende gegangen. Johanna soll die Klägerin während dieser Zeit unterstützt haben.

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinz Andrew und Prinzessin Eugenie beim Weihnachtsgottesdienst 2015

Zak Hussein / SIPA / ActionPress Prinz Andrew, Mai 2023

Miami Herald via ZUMA Wire / Zum Virginia Giuffre

