Nackte Brüste: "Good Luck Guys"-Michelle bricht Challenge ab

Das ist wohl nicht so gut gelaufen! In der Survivalshow Good Luck Guys werden zwölf Realitystars an den Lost Beach gespült. Dort müssen sie ohne Luxus in der Wildnis überleben und sich selbst versorgen. In den Pearl-Games können sich die Abenteurer jedoch Perlen erspielen, die sie in einem Strandladen gegen Lebensmittel und Güter tauschen können. Doch in der zwölften Folge stellt die Challenge Michelle Daniaux vor ein schier unlösbares Problem: Ihren Brüsten zuliebe muss Michelle das Spiel abbrechen.

Bei dem Pearl-Game müssen die TV-Bekanntheiten mit auf den Rücken gefesselten Händen durch den Sand robben und mithilfe ihres Kopfes eine Kokosnuss ins Ziel schieben. Michelle hat für diese Challenge ein trägerloses Oberteil angezogen. Schon vor Beginn des Spiels schwant der Temptation Island-Bekanntheit Böses: "Ja, meine Titten, Alter. Wenn die bei dem Spiel herausfallen, haben wir ein fettes Problem." Obwohl die Influencerin ihr Glück versucht, muss sie bereits nach kurzer Zeit kapitulieren: "Meine Brüste sind herausgefallen", schreit sie Teampartner Dominik Brcic an, der sie weiterhin anfeuert. Schließlich müssen die beiden die Challenge aber abbrechen.

Mittlerweile sind die Hobby-Camper nur noch zu acht: Nach Aurelia Lamprecht und Michael Schüler (26) mussten auch die Neuankömmlinge Paco Herb und Jade Übach (29) ihre Koffer packen. Im Exit-Game gaben sie sich gegen Zoe Saip und Juliano Fernandez geschlagen. Bereits am zweiten Tag traten sie die Heimreise an.

"Good Luck Guys" – ab 9. November 2023 immer donnerstags neue Doppelfolgen auf Joyn.

Anzeige

Copyright: © Joyn Michelle Daniaux, Reality-Bekanntheit

Anzeige

© Joyn Dominic Brcic, Reality-Bekanntheit

Anzeige

© Joyn Jade Übach und Paco Herb, Reality-Bekanntheiten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de