Reaktionen auf "Good Luck Guys"-Zoe waren "zwiegespalten"

Zoe Saips Umfeld hat gemischt auf ihre Zeit bei Good Luck Guys reagiert. In der Survivalshow kämpften sechs Paare um den Gewinn von 20.000 Euro. An einem thailändischen Strand waren sie auf sich allein gestellt und konnten nur das essen, was die Natur hergab. Am Ende reichte es für die einstige GNTM-Kandidatin und ihren Partner Juliano zwar nicht zum Sieg, aber Reaktionen gab es trotzdem: Zoe bekam gemischtes Feedback.

"Es war sehr zwiegespalten. So wie eigentlich das ganze Format für mich auch war", verrät sie im Promiflash-Interview. Schon auf dem Flug nach Asien habe sie sich mehrfach übergeben und es sei ihr gesundheitlich überhaupt nicht gutgegangen. "Für den Zustand, den ich zu diesem Zeitpunkt hatte, soll mir das erst mal einer nachmachen und dann können sie ruhig alle Hass verbreiten", findet Zoe.

Nachdem sie in der Castingshow mit Heidi Klum (50) quasi über Nacht bekannt geworden war, habe sie viel Hate bekommen. "Irgendwann lernst du, damit umzugehen", erzählt Zoe. Sie nehme die negativen Kommentare wahr und mache sich dann über sie lustig. Mittlerweile habe sie fast schon ein dickes Fell: "Ich mache das ja schon ein paar Jahre."

Anzeige

© Joyn Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Anzeige

© Joyn Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de