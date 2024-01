So ging es mit Aurelia & Micha nach "Good Luck Guys" weiter!

Er redet Tacheles. In der ersten Staffel von Good Luck Guys traten Aurelia Lamprecht und Michael Schüler (26) als Team an – in dem Survival-Format funkte es gewaltig zwischen der einstigen Love Island-Kandidatin und dem Germany Shore-Teilnehmer. Am Ende schnappte sich das Duo sogar das satte Preisgeld von 20.000 Euro. Was sich seither alle fragen: Wie ging es danach für Aurelia und Micha weiter?

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 26-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Dabei beantwortet er auch die spannende Frage, wie es nach der Show mit Aurelia weiterging. Micha habe sie in Frankfurt am Main besucht, sei mit ihr zusammen feiern gegangen und habe sogar schon ihre Eltern kennengelernt. Dabei stellt der Lockenkopf fest: "Man lernt sich noch mal von ganz anderen Seiten im realen Leben kennen." Mit der Zeit sei der Fußballer daher immer kritischer geworden.

"Es ging Richtung Beziehung, aber es gab ein paar Sachen, wo wir unterschiedlicher Meinung waren", erklärt Micha weiter. Er ist sich unsicher, ob er bereit für etwas Festes sei und ob Aurelia überhaupt die richtige Person für ihn sei. Zudem soll von beiden Seiten aus nicht immer die nötige Loyalität dagewesen sein. Für ihn wäre das Ganze daher auch kein Perfect Match: "Wir waren nie zusammen und sind nie zusammengekommen. Es hat das gewisse Etwas gefehlt."

Instagram / micha_schue Micha Schüler im September 2023

© Joyn Michael Schüler und Aurelia Lamprecht, TV-Bekanntheiten

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht im Dezember 2023

