Auf Nigeria-Reise: Herzogin Meghan schwärmt von Prinz Harry!

Herzogin Meghan (42) und Prinz Harry (39) befinden sich momentan in Nigeria. Der Anlass ihrer Reise ist ein Gipfeltreffen zum Thema psychische Gesundheit. Laut People hält der Rotschopf bei dieser Veranstaltung eine Rede, in der er über das Stigma spricht: "Es ist etwas, bei dem wir noch relativ unsicher sind. Aber wisst ihr was? Jeder einzelne Mensch in diesem Raum, der Jüngste, der Älteste, jeder einzelne Mensch hat manchmal Probleme mit seiner mentalen Gesundheit." Nach seinen herzergreifenden Worten kann seine Angetraute nur staunen. "Seht ihr, warum ich ihn geheiratet habe?", fragt sie das Publikum. Unter tosendem Applaus fügt sie noch hinzu: "Er ist so inspirierend, weil er sich traut, die Wahrheit auszusprechen."

Nach ihrem Liebsten hält auch die stolze Ehefrau eine kleine Rede. "Niemand sollte sich für seine Geschichte schämen. Selbst an den schwierigsten oder dunkelsten Tagen ist es ein Zeichen eurer Stärke, wenn ihr für euch einsteht", vermittelt Meghan den Zuhörern in Abuja. Im Publikum befinden sich auch viele junge Gesichter, da sich das Event vor allem an Schüler richtet. Die Kinder scheinen die 42-Jährige an ihre Tochter zu erinnern und kurzerhand erzählt sie ihnen eine Anekdote ihres Sprösslings. "Unsere Tochter Lili (2) ist viel kleiner als ihr, sie wird bald drei. Vor ein paar Wochen sah sie mich an und sah ihr Spiegelbild in meinen Augen", berichtet die zweifache Mutter.

Meghan fühle sich mit ihrem nigerianischen Publikum verbunden. "Wenn ich mich in diesem Raum umsehe, dann sehe ich mich in euch allen", offenbart sie den Zuhörern. Das liege auch daran, dass sie Wurzeln in dem westafrikanischen Land habe. Darüber sprach die Suits-Darstellerin schon in ihrem Podcast "Archetypes": "Ich habe erst vor ein paar Jahren meine Ahnenforschung machen lassen... [und ich bin] zu dreiundvierzig Prozent Nigerianerin."

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem Besuch in Nigeria

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

