So viel hat Zoe Saip während "Good Luck Guys" abgenommen

Zoe Saip hat ordentlich abgenommen! In der Survivalshow Good Luck Guys kämpften sechs Teams auf einer einsamen Insel ums Überleben und um 20.000 Euro Preisgeld. Essen gab es nicht – nur das, was die Reality-TV-Stars in der Natur finden konnten. Am Ende konnten sich Aurelia Lamprecht und Micha Schüler (26) gegen ihre Konkurrenten durchsetzen und sich den Gewinn schnappen. Die anderen Teams gingen leer aus – und nicht nur das. In dieser Zeit purzelten auch die Kilos: So viel hat Zoe abgenommen.

"Ich habe acht Kilo in den zehn Tagen abgenommen, genauso wie Yasin Mohamed (32)", verrät das einstige GNTM-Girl im Promiflash-Interview. "Wir hatten da wirklich nur dieses bisschen an Nahrung und haben Obst, Kokosnüsse und ein bisschen Reis und Bohnen zu uns genommen, was wir uns mit den Perlen leisten konnten", erklärt sie die Gründe für ihren Gewichtsverlust. Lediglich an zwei Partyabenden hätten die Kandidaten Essen von der Produktion bekommen.

Dass der Nahrungsentzug auch auf das Gemüt der Abenteurer schlägt, wurde direkt zu Beginn der Reality-TV-Show deutlich. Nachdem Dominik und Micha losgegangen waren, um Kokosnüsse zu pflücken, anstatt beim Feuer machen zu helfen, mischte sich Zoe ein. Die beiden konnten die Wut der Beauty jedoch nicht verstehen, weshalb sich die Situation hochschaukelte. "Die F*tze, Alter", schimpfte Dominik, der ein unterstützendes "Richtige F*tze, Alter" von Micha erhielt.

© Joyn Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Instagram / zoesalome Zoe Saip, TV-Bekanntheit

Joyn / Richard Hübner "Good Luck Guys"-Cast 2023

