Über zehn Jahre total verliebt: Nina Bott hat geheiratet!

Jetzt war es endlich so weit! Schon über zehn Jahre ist Nina Bott (46) mit ihrem Partner Benjamin zusammen – jetzt haben sie sich das Jawort gegeben! Das verkündet die einstige GZSZ-Darstellerin mit einem besonderen Bild auf Instagram. Anscheinend hat das frisch gebackene Ehepaar ganz viel getanzt – denn nun muss Nina ihre Füße kühlen. Zudem zeigt sie ein Paar Schuhe von Jimmy Choo und einen Schleier. "Mein Mann schläft noch, und ich muss mich auch erst mal erholen", schreibt die Schauspielerin und macht es dann mit einem Ring-Emoji und den Hashtags #justmarried, #love und #mrandmrs ganz offiziell!

Ihre Follower sind ganz aus dem Häuschen: "Von Herzen euch alles Liebe! Ich wiederhole mich so gern: auf die verrückte Liebe! Und wie cool ist das Bild bitte?", kommentiert beispielsweise eine Userin und gratuliert den Turteltauben. Diese News durfte sie dieses Mal selbst verkünden – bei ihrer Verlobung war es etwas anders. Bei einem Interview fragte die Redakteurin nach ihrem auffälligen Ring. Das Pikante: Die Redakteurin war zugleich Ninas Freundin und hatte ihr eigentlich versprochen, nichts zu dem Schmuckstück zu sagen. "Sie hat mich quasi auflaufen lassen", beschwerte sie sich daraufhin im Netz.

Dass sie und Benjamin geheiratet haben, wollte sie nun ganz schnell mit der ganzen Welt teilen. Nina und ihr Liebster lernten sich vor ungefähr elf Jahren kennen. Damals war er 25 – den Altersunterschied von neun Jahren sah sie zunächst skeptisch, wie sie in ihrem Buch "Ich bin eine Traumfrau – oder wie heißt das, wenn man immer müde ist?" erklärte: "Er war ja erst 25 – wusste ein so junger Typ überhaupt, was er wollte?" Schnell konnte sie ihre Bedenken aber stoppen. Wie glücklich Benjamin die 46-Jährige und die drei gemeinsamen Kinder macht, ist kaum zu übersehen.

Instagram / ninabott Nina Bott nach ihrer Hochzeit

Getty Images Nina Bott und ihr Verlobter im August 2022 in Köln

