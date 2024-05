Kathy Hilton verrät: Trägt Ashley Bensons Baby diesen Namen?

Ist nun das Geheimnis gelüftet? Ashley Benson (34) ist vor wenigen Monaten Mama geworden. Die Schauspielerin und ihr Partner Brandon Davis (44) durften sich über eine Tochter freuen. Der Name der Kleinen ist nicht bekannt. Wie Hello! berichtet, scheint sich ausgerechnet die Mutter von Paris Hilton (43) – Kathy Hilton (65) – verplappert zu haben. Am 10. Mai betrat sie die Bühne der Race to Erase MS Gala, an der auch die frischgebackenen Eltern teilnahmen. Die 65-Jährige bedankte sich bei Ashley, Brandon und Baby Aspen. Heißt die Kleine also Aspen?

Die Pretty Little Liars-Bekanntheit bestätigte die Geburt ihres Kindes Ende Februar. Kurz zuvor wurde die Beauty bereits ohne ihren Babybauch gesehen, was die Spekulationen anregte. Auf Instagram teilte sie dann ein niedliches Bild von der kleinen Hand ihres Babys und setzte dem Ganzen ein Ende. Allzu viel verraten sie nicht über ihr ganz persönliches Glück. So sind es meist Insider oder in diesem Fall Kathy, die Details auspacken.

Erst im Februar 2023 kamen die ersten Liebesgerüchte über Ashley und Brandon auf. Nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass sich die Turteltauben verlobt haben. Bei ihnen ging alles Schlag auf Schlag. Mit dem 43-Jährigen scheint der TV-Star nun sein absolutes Glück gefunden zu haben. Zuvor führte die 34-Jährige einige kurzweilige On-off-Beziehungen – unter anderem mit G-Eazy (34).

Instagram / ashleybenson Ashley Benson zeigt die Hand ihres Neugeborenen

Instagram / ashleybenson Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

