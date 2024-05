Nach Trennung von Julian: Tanja Makarić wohnt bei Schwester!

Tanja Makarić (27) und Julian Claßen (31) trennten sich vor wenigen Wochen. Seitdem ist die Influencerin auf sich allein gestellt – auch was die Wohnungssituation anbelangt. Da sie bei ihrem Ex raus musste, ist sie nun bei ihrer Schwester eingezogen. "Ich stehe hier, weil ich kein Zuhause habe, in der Küche von meiner Schwester und meines Schwagers und ich darf bei denen wohnen, weil ich sonst nirgendwohin kann", erzählt Tanja in ihrer Instagram-Story. Ihre momentane Situation bezeichne sie als "Glück im Unglück". Die ehemalige Schwimmerin sei sehr dankbar, dass sie bei ihrer Familie wohnen darf.

Um ihrer Schwester aber nicht ewig auf der Tasche zu liegen, sucht sich Tanja eine eigene Bleibe. "Wenn ich eine neue Wohnung habe, nehme ich euch natürlich auch mit", verspricht sie ihren Followern im Netz und fügt hinzu: "Es ist verrückt. Es sind megaviele Veränderungen auf einmal und ganz plötzlich, aber ich denke, das Einzige, was im Leben gleich bleibt, ist die Veränderung selbst." Tanja sei der festen Überzeugung, dass alles so kommen musste.

Nach Julians Ehe-Aus mit Bianca Heinicke (31) war der YouTuber einige Zeit mit Tanja zusammen. Vor wenigen Monaten überraschten die beiden jedoch mit ihrer Trennung. Gegenüber Bild behauptete ein Insider aus dem Umfeld des einstigen Paares, was der mögliche Trennungsgrund sein könnte: "Julian hat Nachrichten von Tanja, in denen sie mit einem Fußballer geschrieben und geflirtet hat [gelesen]." Das soll die Netz-Bekanntheit so geschockt haben, dass er die Beziehung wohl auf der Stelle beendete. Bislang äußern sich weder Julian noch Tanja zu dem vermeintlichen Trennungsgrund.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić und Julian Claßen, Influencer

