Seltene Fotos: Jennifer Lopez genießt Ausflug mit Tochter

Jennifer Lopez (54) ist einer der erfolgreichsten Musikstars der Welt. Ihr Leben abseits des Glitz und Glamours hält sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – vor allem ihre beiden Kinder. Umso überraschender sind aktuelle Aufnahmen der "On the Floor"-Interpretin, die sie in besonderer Begleitung zeigen. Auf den Bildern verlassen J.Lo und ihre Tochter Emme Maribel Muñiz (16) gerade das berühmte Louvre-Museum in Paris. Dabei scheinen sie ihren seltenen, öffentlichen Ausflug sichtlich zu genießen – freudestrahlend und im lässigen Look präsentiert sich das Duo den wartenden Paparazzi.

Dass die 54-Jährige besonderen Wert auf die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie legt, bewies sie erst kürzlich. Für ihre kommende Tour im Sommer hat sie sich deshalb auch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Denn ihre 16-jährigen Zwillinge Emme und Maximilian David Muñiz (16) sollen sie diesmal für eine gewisse Zeit auf diese begleiten. "Ich werde das letzte bisschen Macht, das ich noch über sie habe, nutzen, um ihnen zu sagen: Ihr müsst wenigstens für eine kurze Zeit mitkommen und hoffen, dass sie das akzeptieren", erklärte die gebürtige New Yorkerin vor wenigen Tagen in der Sendung "Good Morning America".

Die Zwillinge sind Jennifers gemeinsame Kinder mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (55). Mit diesem hatte sie im Jahr 2003 ihr Liebesglück gefunden, nachdem sie ihre erste Verlobung mit Ben Affleck (51) aufgelöst hatte. Nur ein Jahr später hatte sie den Musiker dann sogar geheiratet – dennoch sollte es wohl nicht für die Ewigkeit sein. Insgesamt waren die Sängerin und der 55-Jährige etwas mehr als sieben Jahre ein Paar, bis sie 2011 ihre endgültige Trennung bekannt gaben.

Instagram / jlo Emme Maribel Muñiz, Jennifer Lopez und Maximilian David Muñiz im Jahr 2024

Getty Images Jennifer Lopez und Marc Anthony in Las Vegas im Mai 2012

