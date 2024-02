Zoe Saip verrät: So hart war die Zeit bei "Good Luck Guys"!

Sie hat einiges zu erzählen! Zoe Saip war durch ihre Teilnahme an zahlreichen Reality-Shows bekannt geworden. Zuletzt nahm die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin am Survivalformat Good Luck Guys teil. Das war keine leichte Erfahrung, wie sie im Interview mit Promiflash verrät: "Wir waren ja abends eigentlich alleine. Es ist schon survivalmäßig, wenn die Sonne untergeht und [...]du hörst nur noch den Dschungel und hast diese acht, neun Leute, mit denen du hier eingesperrt bist um dich herum, aber ansonsten ist da gar nichts mehr. Dann hast du schon Schiss, anfangs mal."

