Michelle Daniaux macht Beziehung zu Sandro Ritzini offiziell

Sie zeigt endlich den neuen Mann an ihrer Seite! Bei Michelle Daniaux lief es in der Vergangenheit beziehungstechnisch nicht so gut. Mehrere Jahre lang hatte die TV-Bekanntheit eine turbulente On-off-Beziehung mit dem TV-Casanova Gigi Birofio (24) geführt. Mittlerweile hat die einstige Temptation Island-Kandidatin aber erneut ihr Liebesglück gefunden: An Neujahr bestätigte sie ihre Beziehung. Nun verrät Michelle, wer ihr Herz gestohlen hat!

Auf Instagram stellt die Reality-Bekanntheit ihren Followern jetzt den neuen Mann an ihrer Seite vor: Dort postet sie einige Pärchenfotos, auf denen die Turteltauben eng umschlungen in die Kamera strahlen. In der Bildunterschrift macht sie eine Anspielung auf ein Hollywood-Traumpaar: "Du bist der Ryan Reynolds (47) für meine Blake Lively (36)." Und ihr Liebster ist kein Unbekannter: Es handelt sich dabei um den Temptation Island V.I.P.-Verführer Sandro Ritzini. Dieser versuchte bereits 2022 auf der Insel der Versuchung das Herz der hübschen Blondine zu erobern – scheiterte damals jedoch.

Dass es nun abseits der Kamera doch noch zwischen den TV-Bekanntheiten gefunkt hat, freut ihre Fans und Freunde nun umso mehr. So schwärmt beispielsweise Lala Aluas: "Endlich! Ihr zwei hattet von der ersten Sekunde an eine ganz besondere Bindung. Wenn aus Freundschaft Liebe wird." Und auch Michelles BFF Aurelia Lamprecht kommentiert: "Endlich ist es offiziell! Mein Lieblings-Pärchen!"

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Dezember 2022

Instagram / sandroritzini Sandro Ritzini, neuer Freund von Michelle Daniaux

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux im Mai 2023 in Nevada

