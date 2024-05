"Hochzeit auf den ersten Blick"-Cindy ist wieder Single!

Cindy (35) geht mittlerweile wieder allein durchs Leben. Im Juli des vergangenen Jahres machte die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin öffentlich, dass sie vergeben ist. In ihrer Instagram-Story plaudert sie nun jedoch aus: "Ja, was macht die Liebe? Nichts." Sie sei momentan noch im Schockzustand. "Es sind einige Dinge passiert, die mich enttäuscht haben und gerade in einer Zeit, in der man mit Verlusten zu tun hat, ist das eine Baustelle, die man nicht zusätzlich braucht", erklärt Cindy. Was genau vorgefallen ist, verrät sie nicht.

Trotz allem gibt die einstige Bachelor-Kandidatin nicht auf. Sie trage ganz viel Liebe in ihrem Herzen und möchte sie gerne teilen. Außerdem stehen bei ihr einige positive Veränderungen an. Sie hat ein eigenes Unternehmen gegründet und hat das Gefühl, dass das sehr gut laufen könnte. Daher gibt die angehende Psychologin auch ihren Wohnsitz auf: "Ich bin noch in Soest, aber nicht mehr so lange." Wo es danach für sie hingeht, lässt sie offen.

2019 hatte Cindy im Rahmen von "Hochzeit auf den ersten Blick" Alexander geheiratet. Die beiden verließen die Show gemeinsam, zogen zusammen und waren drei Jahre lang ein Paar. 2022 gaben sie allerdings ihre Trennung bekannt. "Ich glaube, der Grund, weswegen unsere Ehe gescheitert ist, war in vielen kleinen, einzelnen Dingen, die einfach zusammengekommen sind und für Cindy in dem Moment einfach zu viel waren. Vielleicht wäre es ein Jahr später anders gewesen", hatte der Essener in einer Sat.1-Sendung anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Show verraten. Sie seien dennoch nach wie vor ein gutes Team – böses Blut herrsche nicht.

Instagram / _cindy_holland_ Alexander und Cindy, ehemaliges "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Instagram / cindy.hadeb Cindy, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin

