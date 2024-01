Bald Baby-Alarm? Michelle Daniaux plant Schwangerschaft!

Sie will mit ihrem neuen Partner einen weiteren Schritt wagen! Michelle Daniaux ist ein bekanntes Gesicht im deutschen Reality-TV und verriet vor wenigen Wochen, dass sie wieder in festen Händen ist! Und sogar ein eigenes Haus ist bei der Temptation Island-Bekanntheit bereits in Planung, doch damit scheint es noch nicht genug für die Beauty zu sein – Michelle will schwanger werden!

Das verrät die Blondine in ihrer Story auf Instagram und beantwortet einem Fan eine Frage bezüglich ihrer Zukunftspläne. "Innerhalb der nächsten zwei Jahre plane ich meine erste Schwangerschaft, wenn alles so läuft, wie ich es mir vorstelle!", erzählt die Influencerin und fügt hinzu: "Ihr könnt euch schon mal auf meinen Baby-Content freuen!"

Um wen es sich bei ihrem geheimnisvollen Liebsten handele, mit dem sie sich in Zukunft ein Baby wünscht, enthüllt die Ex on the Beach-Kandidatin bisher noch nicht. Gegenüber Promiflash plauderte Michelle hierzu aus: "Wir kennen uns schon lange, aber wir waren immer nur befreundet." Aus dieser Freundschaft habe sich inzwischen Liebe entwickelt.

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de