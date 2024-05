Schubserei: Doppelter Rauswurf bei "Kampf der Realitystars"!

Seit einigen Wochen läuft die fünfte Staffel von Kampf der Realitystars. Auch in diesem Jahr kämpfen wieder 23 Stars und Sternchen um den Titel "Realitystar 2024" und das Preisgeld von 50.000 Euro. In der sechsten Folge kommt es nun allerdings zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Set, woraufhin zwei Kandidaten die Show umgehend verlassen müssen – und zwar die beiden Ex-GNTM-Girls Gisele Oppermann (36) und Elsa Latifaj.

Doch wie genau kam es dazu? Offenbar steht Elsas Show-Flirt Calvin Kleinen (32) in Verbindung mit dem Vorfall. Als Gisele den Rapper nach einer Zigarette fragt, rastet die 19-Jährige komplett aus. "Hast du gerade an seinen Schwanz gepackt, Gisele?", konfrontiert sie ihre Mitstreiterin. Die 36-Jährige nimmt das Ganze zunächst als Scherz auf. Dennoch stichelt Gisele in ihre Richtung: "Ich will ihn nicht f*cken. Ich bin auch nicht untervögelt." Danach eskaliert der Zoff – Elsa schubst Gisele mit voller Wucht von sich weg. Zwei Set-Mitarbeiter müssen eingreifen, um die beiden voneinander zu trennen.

Kurz nach dem Vorfall äußert sich Elsa im Einzelinterview zu dem Vorfall mit Gisele und zeigt Reue für ihr Fehlverhalten. "Ich verstehe auf jeden Fall, dass ich die Show verlassen muss. Handgreiflichkeiten sind nicht okay", sieht sie ein und erklärt weiter: "Ich kann mich nur entschuldigen, dass es mir leidtut, dass ich das nicht erwartet hätte."

