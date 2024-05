Wie kam Marcus mit Stefanie Giesingers Depressionen klar?

Stefanie Giesinger (27) und Marcus Butler (32) waren sechs Jahre lang ein Paar, bevor sie sich 2022 schließlich trennten. Während ihrer Beziehung hatte die Beauty zeitweise mit Depressionen zu kämpfen. In der neuen Folge ihres Podcasts "G Spot mit Stefanie Giesinger" sprechen beide offen über das Thema Freundschaft mit dem Ex und beantworten unter anderem die Frage, wie Marcus damals mit Steffis Depressionen klargekommen ist: "Ja, es war natürlich eine Herausforderung, aber ich hatte Mitleid mit dir und wollte, dass es dir gut geht. Es war einfach eine beschissene Situation."

Umso mehr freut es den Influencer, dass es seiner Ex-Freundin nun besser geht: "Es ist wirklich schön zu sehen, dass du da raus bist und dass du es genießt, alleine zu sein. Das ist wirklich schön zu sehen." Auch in anderen Aspekten ihrer Beziehung haben die Germanys Next Topmodel-Gewinnerin und der Youtuber gut harmoniert. So meint Steffi im Podcast beispielsweise, dass sie kaum aneinandergeraten seien: "Ich glaube, wir haben uns nie gestritten."

Auch heute verstehen sich das Model und sein Ex-Freund gut. Im Podcast reden sie auch über die Frage, ob sie sich ein Liebes-Comeback miteinander vorstellen könnten. Marcus hätte gerade jedoch kein Verlangen nach dem, was sie einmal hatten: "Aber kann ich mir vorstellen, dass wir wieder zusammenkommen? Ich glaube schon. Wir haben so eine tiefe Verbundenheit." Mal sehen, was die Zeit bringt – gerade genießen beide die Freundschaft zueinander.

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Anzeige Anzeige

Instagram / marcusbutler Marcus Butler und Stefanie Giesinger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Marcus so verständnisvoll für Steffi da war? Das ist so toll! Na ja, das sollte in einer Beziehung selbstverständlich sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de