"Kein Luxus": So hart ist die Survival-Show "Good Luck Guys"

Mit "Good Luck Guys" geht ein neues Reality-Format an den Start, das es in sich hat! Die zwölf Reality-Stars Yasin Mohamed (32), Melissa Heitmann, Kevin Schäfer, Michaela Barresi, Michael Schüler (26), Aurelia Lamprecht, Juliano Fernandez, Zoe Saip, Paco Herb, Jade Übach (29), Dominik Brcic und Michelle Daniaux werden an den Lost Beach gespült. Dort müssen die Teilnehmer ohne Luxus in der Wildnis überleben und sich selbst versorgen. Doch dass ihre Ausstattung wirklich so spärlich ist, hat wohl keiner der Kandidaten geahnt!

Kurz nach ihrer Ankunft wartet schon der erste Schock auf die Fernsehbekanntheiten. In einem Brief, der ihnen bei ihrem Einzug übergeben wird, steht: "Kein Platz für Luxus! Packe nur folgende Sachen in deinen Rucksack: zwei T-Shirts, drei Paar Unterwäsche, zwei Shorts, einen Trainingsanzug, eine Badehose, eine Cap, zwei Paar Sportschuhe, eine Zahnbürste mit Zahnpasta." Ihre sorgfältig gepackten Koffer samt restlichem Inhalt müssen die Azubi-Abenteurer hinter sich lassen.

Doch auch mit der Ankunft im Camp wird die Lage für sie nicht besser: Ihr Lager besteht aus sechs unmöblierten und heruntergekommenen Holzhütten. Alles, was die TV-Persönlichkeiten bekommen, ist ein Dach über dem Kopf und Trinkwasser. Für den Rest müssen sie selbst sorgen. Mit der Ankunft in ihrem Zuhause für die nächsten Wochen beschleichen die Camper erste Zweifel, ob sie ihre Situation richtig eingeschätzt haben. "Also, Hand aufs Herz, ich würde gerade eigentlich am liebsten weinen", jammert Party-König Yasin.

RTL / Markus Hertrich Michael Schüler bei "Are You The One? – Reality Stars in Love" 2022

Instagram / aurelialamprecht Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Are You The One – Reality Stars in Love"

RTL Yasin Mohamed bei "Ex on the Beach"

