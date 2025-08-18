Royals
Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl wollen zu "#CoupleChallenge"

- Shannon Lang
Lesezeit: 1 min

Nach ihrer gemeinsamen Teilnahme an dem Format Villa der Versuchung sind Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Raúl Richter (38) enge Freunde geworden. Nun planen sie bereits ihren nächsten Coup: Im Twitch-Stream überrascht Jimi Raúl mit der Idee, an einer bekannten Show als Team teilzunehmen. "Ich hätte richtig Bock, mit dir #CoupleChallenge zu machen", sagt Jimi, woraufhin Raúl begeistert zustimmt: "Ey, Brudi – wir würden rasieren."

Jimi verrät außerdem im Stream, dass er sogar Kontakt zum Sender habe und ein gutes Wort für die beiden einlegen könne. "Wenn die Leute das wissen würden, dass wir dabei sind, würden die Arschwasser bekommen", ist sich der Sohn von Natascha Ochsenknecht (61) sicher. Ob die beiden in der neuen Staffel dabei sind, steht zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht fest.

Jimi und Raúl genießen es offenbar, ihre Fans mit neuen Show-Ideen zu überraschen. Seit "Villa der Versuchung" haben sie nicht nur kameradschaftlich, sondern auch privat einen Draht zueinander gefunden. Die Zeit während Jimis dramatischer Inhaftierung hat ihre Freundschaft offenbar nicht mindern können, im Gegenteil: Sie planen jetzt sogar regelmäßige Treffen, sobald Jimi Österreich wieder verlassen kann.

Collage: Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter
Collage: IMAGO / Marja, Getty Images
Collage: Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter
Raúl Richter, April 2025
Instagram / raulrichter
Raúl Richter, April 2025
Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2024
IMAGO / STAR-MEDIA
Jimi Blue Ochsenknecht, Juli 2024
Was haltet ihr von Jimis und Raúls Plan, bei "#CoupleChallenge" mitzumachen?
