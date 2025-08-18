Alexander Herrmann erinnert sich an Autounfall seiner Eltern

Der beliebte TV-Koch Alexander Herrmann (54) hat über ein tragisches Ereignis aus seiner Kindheit gesprochen, das sein Leben nachhaltig geprägt hat. Im Alter von nur neun Jahren verlor er seine Eltern bei einem verheerenden Autounfall. Der Unfall ereignete sich, als sie auf dem Weg nach Würzburg waren, um Freunde zu besuchen. Ein entgegenkommendes Fahrzeug kollidierte frontal mit ihrem Auto. Während sein Vater sofort starb, überlebte seine Mutter schwer verletzt, verstarb jedoch einige Monate später im Krankenhaus. "Dieser Tag hat natürlich alles verändert", betonte er gegenüber Bunte.

Alexander blieb damals zu Hause, weil er nicht mitfahren wollte. Die Nachricht über den tragischen Verlust überbrachte ihm am nächsten Morgen sein Großvater. Nach dem schrecklichen Schicksalsschlag übernahmen Alexanders Großeltern sowie die Angestellten des elterlichen Hotels die Verantwortung für ihn. In dieser Umgebung, die stark von der Gastronomie geprägt war, fand Alexander seine Berufung. Später trat er mit seiner Kochlehre in die Fußstapfen seines Vaters und erarbeitete sich eine erfolgreiche Karriere als Sternekoch und TV-Star.

Der heute in Franken lebende Koch leitet das Restaurant "AURA by Alexander Herrmann & Tobias Bätz", das mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Privat ist er in dritter Ehe verheiratet und Vater zweier Kinder. Das Leben hat Alexander auch in späteren Jahren wiederholt Herausforderungen gestellt. Neben der Krebserkrankung seines Sohnes, die glücklicherweise erfolgreich behandelt werden konnte, musste er sich auch selbst gesundheitlichen Problemen stellen. Vor seinem 40. Geburtstag wurde bei ihm Hautkrebs diagnostiziert. Dank einer schnellen Reaktion seiner Hautärztin konnte die Erkrankung rechtzeitig behandelt werden.

Imago Alexander Herrmann im März 2025

SAT.1/Benedikt Müller Alexander Herrmann, "The Taste"-Coach

ActionPress Alexander Herrmann, TV-Koch