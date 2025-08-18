Zehn Jahre "Ninja Warrior": Dann startet die neue Staffel

Die Fans von "Ninja Warrior Germany" dürfen sich freuen: Am 19. September startet die beliebte Show in ihre zehnte Staffel. Wie gewohnt wird sie freitags um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt – die Folgen sind jedoch schon eine Woche zuvor auf RTL+ verfügbar. Ein besonderes Highlight der Jubiläumsstaffel: Sie umfasst ganze zwölf Folgen, und die Zuschauer können sich auf witzige wie außergewöhnliche Überraschungen freuen, die eigens für Kommentator Frank Buschmann (60) geplant sind. Neben ihm sind auch Jan Köppen (42) und Laura Wontorra (36), die die Gespräche mit den Athletinnen und Athleten führt, wieder mit dabei. Dieses Dreamteam begleitet die Action am Parcours bereits seit der ersten Staffel.

Für Nostalgie sorgt in der Jubiläumsstaffel auch das Wiedersehen mit früheren Teilnehmern. Einige der Fan-Favoriten, die seit Jahren nicht mehr in der Show zu sehen waren, kehren zurück und bringen gleichermaßen Spannung wie schöne Erinnerungen mit. RTL hält sich zwar noch bedeckt, was genau in der neuen Staffel passieren wird, verspricht jedoch – neben unerwarteten Überraschungen – reichlich Action und beste Unterhaltung. Zusätzlich zur regulären Staffel startet im Herbst auch der neue Kinder-Ableger "Ninja Warrior Germany Kids Academy", der den jüngeren Ninja-Fans eine eigene Bühne bietet.

Gedreht wurde die aktuelle Staffel erneut in den Kölner MMC-Studios, die sich über die Jahre als Heimat des actiongeladenen Parcours etabliert haben. Fans können sich sicher sein, dass die Show auch diesmal mit neuen Herausforderungen und altbekannter Spannung begeistern wird. Seit ihrem Start im Juli 2016 zählt "Ninja Warrior Germany" zu den erfolgreichsten Formaten von RTL und begeistert ein Millionenpublikum. Die anhaltende Beliebtheit zeigt, wie gut das Konzept in den deutschen Wohnzimmern ankommt. Vor allem die Chemie zwischen den Moderatoren und die beeindruckenden Leistungen der Athleten machen die Show so einzigartig.

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra für "Ninja Warrior Germany"

RTL / Willi Weber Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin