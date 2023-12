"Alles gesagt": Ruth Maria Kubitschek gibt letztes Interview

Sie zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Ruth Maria Kubitschek (92) ist aus der deutschen Filmbranche nicht wegzudenken. 1966 gelang ihr der große Durchbruch in Francis Durbridges dreiteiligem Kriminalfilm "Melissa". Vor zehn Jahren gab die Filmdiva das Ende ihrer Schauspielkarriere bekannt, nachdem sie in ihrer letzten Kinorolle in "Frau Ella" an der Seite von Matthias Schweighöfer (42) zu sehen war. Nun will Ruth ein letztes Mal Rede und Antwort stehen.

Gegenüber Stern gibt die 92-Jährige ihr letztes Interview und blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück. "Noch mehr uralte Frauen zu spielen war nicht interessant. Die besten Rollen hatte ich mir ohnehin selbst geschrieben", erklärt Ruth. Daher habe sie den Entschluss gefasst, nicht länger unter dem Druck der Öffentlichkeit stehen zu wollen: "Ich glaube, nun ist alles gesagt."

Bereits im Jahr 2018 hatte sich Ruth schon einmal dazu entschlossen, dem Business Lebewohl zu sagen. "Ich mache jetzt für Sie noch diese große Ausnahme", betonte sie im Gespräch mit der Münchner Abendzeitung und fügte hinzu: "Das wird mein letztes Gespräch für die Öffentlichkeit sein. Ich werde keine Interviews mehr geben. Das war’s".

Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

Ruth Maria Kubitschek im Mai 2013

Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

