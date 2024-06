Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek verstirbt mit 92 Jahren

Erschütternde Neuigkeiten aus der Schauspielwelt: Ruth Maria Kubitschek (92), die für mehr als 160 Filme und Serien vor der Kamera stand, ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Wie die Nachrichtenagentur dpa bestätigt, starb die Schauspielerin nach Angaben einer Sprecherin am vergangenen Samstag in der Schweiz. "Die Grande Dame des deutschen Film- und Fernsehschauspiels hat in ihrer Wahlheimat der Schweiz nach kurzer, schwerer Krankheit leise Abschied vom Leben genommen", heißt es in der Erklärung.

Die traurigen Nachrichten über ihren Tod erfolgen nur wenige Monate, nachdem Ruth ihr letztes Interview gegeben hat: Gegenüber Stern stand sie zum letzten Mal Rede und Antwort und blickte auf ihre erfolgreiche Karriere zurück. "Noch mehr uralte Frauen zu spielen war nicht interessant. Die besten Rollen hatte ich mir ohnehin selbst geschrieben", klärte Ruth damals im Interview und betonte entschlossen: "Ich glaube, nun ist alles gesagt."

Seit Jahrzehnten war Ruth nicht mehr aus dem Filmbusiness wegzudenken: 1966 gelang ihr der große Durchbruch in Francis Durbridges dreiteiligem Kriminalfilm "Melissa". In den darauffolgenden Jahren begeisterte sie ihre Fans unter anderem mit ihren Rollen als Verlegerin in "Kir Royal" und als Ehefrau Spatzl in "Monaco Franze – Der ewige Stenz". Vor etwa zehn Jahren gab Ruth schließlich das Ende ihrer Karriere bekannt, nachdem sie ein letztes Mal für den Kinohit "Frau Ella" an der Seite von Matthias Schweighöfer (43) vor der Kamera stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ruth Maria Kubitschek im Mai 2013

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de