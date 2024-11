Ruth Maria Kubitscheks Nachlass fließt in einen guten Zweck

Mit ihrem Ableben hinterließ Ruth Maria Kubitschek (✝92), bekannt aus Serien wie "Monaco Franze" und "Das Erbe der Guldenburgs", nicht nur ein großes künstlerisches Erbe, sondern auch zahlreiche persönliche Schätze. Die bekannte Schauspielerin, die am 1. Juni 2024 im Alter von 92 Jahren verstarb, entschied sich zu Lebzeiten dafür, einen beträchtlichen Teil ihres Nachlasses zu versteigern, um damit wohltätige Zwecke zu unterstützen. Die begehrten Auktionsstücke, darunter Schmuck, Auszeichnungen und Gemälde, werden am 5. Dezember im Münchner Auktionshaus Hampel Fine Art Auctions angeboten. Ein Großteil des Erlöses soll, wie Bild berichtet, in die Klinik "Fondazione Varini" im Tessin fließen, wo die gebürtige Tschechoslowakin ihre letzten Tage verbrachte.

Die 1973 eröffnete Klinik "Fondazione Varini" plant, den Erlös der Auktion in eine dringend benötigte Renovierung und Erweiterung ihrer Räumlichkeiten zu stecken. Diese Entscheidung reflektiert die enge Verbindung, die Ruth mit ihrer langjährigen Pflegerin hatte, die laut Bild auch als Wegweiserin für die Verwendung des Nachlasses agierte. Unter den Auktionsgegenständen befinden sich unter anderem der prestigeträchtige Jupiter-Award, den die Schauspielerin 2014 für ihre Leistung in "Frau Ella" erhielt, sowie eine etwa 50 Zentimeter hohe Büste der Göttin Aphrodite.

Ruth war nicht nur eine gefeierte Grand Dame des deutschen Films, sondern auch eine modebewusste Frau mit einer ausgeprägten Vorliebe für Pelze und Schmuck. Ihre modische Leidenschaft spiegelt sich auch in den angebotenen Stücken aus ihrem Nachlass wider – darunter luxuriöse Mäntel aus Nerz, Fuchs und Blaufuchs sowie eine exklusive Kette mit Tahiti- und Süßwasserperlen, die sie bei besonderen Anlässen trug. Neben ihrer Schauspielkarriere widmete sich die Bambi-Gewinnerin auch mit großer Hingabe der Malerei. Mehrere ihrer selbst geschaffenen Kunstwerke werden ebenfalls versteigert.

Sebastian Widmann/Getty Images Markus Lanz, Ruth Maria Kubitschek and Anna Thalbach bei "Menschen 2013"

Getty Images Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

