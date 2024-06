Ruth Maria Kubitschek erhielt eine Woche vor Tod Diagnose

Vor wenigen Tagen verstarb Ruth Maria Kubitschek. Die Schauspielerin wurde 92 Jahre alt. Wie Bild jetzt berichtet, konnte sie sich auf ihr Ableben vorbereiten. Eine Woche vor ihrem Tod soll Ruth eine Diagnose bekommen haben. Was die "Frau Ella"-Darstellerin genau hatte, soll privat bleiben. Ruth hatte es sich selbst so gewünscht. In ihrer letzten Woche auf Erden habe sie sich dann von ihren Liebsten verabschiedet, bis sie schließlich am Samstag in einem Krankenhaus in der Schweiz verstarb.

Eine Sprecherin der Autorin veröffentlichte allerdings Ruths letzte Worte. "Ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön von einem wundervollen Leben. Von dem Wunder Erde. Von den vier Elementen Luft, Wasser, Feuer und Erde. Die Erde gab mir ein wunderschönes Zuhause auf dieser Welt. In tiefer Dankbarkeit wechsle ich in die andere Welt. Es gibt sie, Sie können es mir glauben", soll sie laut Bild zuletzt gesagt haben. Sie blieb bis zu ihrem Tod positiv und voller Hoffnung.

Ruth spielte zeitlebens in diversen Filmen und Serien mit, ihren Durchbruch hatte sie schon 1966 mit dem Kriminalfilm "Melissa". Später machte sie sich dann durch die Serie "Kir Royal" einen Namen. Im Jahr 2014 hing Ruth ihre Schauspielkarriere allerdings an den Nagel und verbrachte ihren letzten Lebensabschnitt in ihrer Wahlheimat Schweiz.

Clemens Bilan / Getty Images Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

Getty Images Ruth Maria Kubitschek, Schauspielerin

