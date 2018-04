Als Grande Dame der deutschen Film- und Fernsehwelt hinterlässt Ruth Maria Kubitschek (86) ein unverkennbares Lebenswerk. Vor allem in ihren Rollen als Verlegerin in "Kir Royal" und als Ehefrau Spatzl in "Monaco Franze – Der ewige Stenz" ist sie vielen Zuschauern bis heute im Gedächtnis geblieben. 2013 wurde die charismatische Schauspielerin für ihr Schaffen mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seit letztem Jahr ist es still um sie geworden – jetzt verabschiedete sie sich mit einem letzten Statement endgültig von der Öffentlichkeit.

Als die Münchner Abendzeitung neulich bei der gebürtigen Tschechin zu Hause anrief, lauteten deren Worte am Telefon: "Ich mache jetzt für Sie noch diese große Ausnahme. Das wird mein letztes Gespräch für die Öffentlichkeit sein. Ich werde keine Interviews mehr geben. Das war’s!" Sie wolle keine öffentlichen Auftritte mehr haben und auch nicht überall ihren Senf dazugeben müssen, denn das habe sie lange genug getan. Ihr Rückzug ist auch nicht bitter, sondern hat gute Gründe: "Ich bin jetzt 86, wer weiß, wie viel Zeit mir noch bleibt. Aber diese Zeit möchte ich für mich haben", stellte der Film- und Fernsehstar klar.

Mit dem Alter habe die am Bodensee lebende Darstellerin jedoch überhaupt keine Probleme. "Ich habe ein wunderbares, reiches Leben. Es ist schön, alt zu werden. Wenn es mich kratzt, male ich. Selten schaue ich fern. Ich schaue lieber ins Grüne, in meinen Garten", verriet sie.

Moni Fellner/Getty Images Ruth Maria Kubitschek bei den Leading Ladies Awards 2013

Anzeige

Sebastian Widmann/Getty Images Markus Lanz, Ruth Maria Kubitschek and Anna Thalbach bei "Menschen 2013"

Anzeige

Dominik Bindl/Getty Images Ruth Maria Kubitschek beim Bayerischen Filmpreis 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de