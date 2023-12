Für Liebesdrama: Charles Melton musste Penisprothese tragen!

Für die Sexszene legte er sich wohl besonders ins Zeug! In seiner Rolle als gutaussehender Collegeboy in Riverdale stellte Charles Melton (32) sein Talent als Schauspieler unter Beweis. Nun spielt das Model in dem Romantikdrama "May December" an der Seite der Hollywood-Stars Julianne Moore (63) und Natalie Portman (42). Seine Sexszene mit der "Black Swan"-Darstellerin wird ihm wohl immer im Gedächtnis bleiben. Charles musste neun Stunden lang eine Penisprothese tragen!

Allem Anschein nach ist dieser Filmmoment für den gebürtigen Kanadier kein leichter gewesen – denn für den besonders großen Auftritt musste eine Penisprothese aushelfen. "Es gab ein paar Gespräche über die Prothese, darüber, was realistisch war und was nicht. Ich musste die Prothese an diesem Tag neun Stunden lang tragen", verrät er im Interview mit Variety und fügt hinzu: "Ich hatte weder am Morgen noch am Abend zuvor etwas zu trinken bekommen. Das war ein lästiger Prozess." Dennoch sei der Umgang miteinander sehr professionell und respektvoll gewesen.

Auf dem Filmfestival in Cannes im Mai dieses Jahres wurde der Film prämiert und mit Standing Ovations und einem Applaus von acht Minuten bedacht. Für seine Rolle als Joe Yoo gewann Charles einen Gotham Award und den New York Film Critics Circle Award für die beste Nebenrolle.

Anzeige

Getty Images Schauspiel-Kollegen Natalie Portman, Charles Melton und Julianne Moore

Anzeige

Getty Images "Riverdale"-Star Charles Melton

Anzeige

Getty Images Charles Melton, Preisträger bei den Gotham Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de