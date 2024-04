Kurz nach Scheidung: Natalie Portman strahlt in sexy Spitze

Natalie Portman (42) zeigt, was sie hat. Die Schauspielerin ziert das aktuelle Cover des Magazins L'Officiel. Dabei zeigt sie sich in einem durchsichtigen schwarzen Spitzenbody von der Marke Dior. Unter dem Anzug blitzt ihre ebenfalls mit Spitze verzierte Unterwäsche durch. Passend zum verführerischen Outfit blickt die "Black Swan"-Darstellerin lasziv in die Kamera, während sie den Lesern einen Luftkuss zuwirft. Auch in Sachen Make-up setzt die Oscar-Preisträgerin auf Sexiness. Natalie trägt roten Lippenstift, während ihre Augen im sexy Smokey-Eye-Look geschminkt sind.

Die Aufnahme erscheint kurz nachdem die Scheidung von Natalie und Benjamin Millepied (46) publik wurde. Anfang März bestätigte ein Sprecher des Filmstars, dass die beiden nach elf gemeinsamen Ehejahren fortan getrennte Wege gehen werden. Trotz der Trennung soll es Natalie aktuell sehr gut gehen. "Sie sieht unglaublich aus und fühlt sich großartig", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Die "Freundschaft Plus"-Darstellerin soll einen absoluten "Phoenix-Moment" erleben. Vor allem ihre derzeitigen Projekte bereiten der US-Amerikanerin viel Freude. Unter anderem posierte sie gemeinsam mit Bradley Cooper (49), Pedro Pascal (49) und Colman Domingo für das Cover der Vanity Fair. "Keine schlechte Art und Weise, ein neues Kapitel zu beginnen", äußerte die Quelle im Gespräch aus.

Dass es Natalie nach dem Ehe-Aus so gut geht, war jedoch nicht immer so. Ein anderer Insider erklärte gegenüber People, dass die Trennung der Schauspielerin erst ganz schön zu schaffen machte. "Es war anfangs wirklich hart für sie", verriet der Informant. In dieser schweren Zeit habe sich die 42-Jährige vor allem auf die Unterstützung ihrer Liebsten verlassen können. "Ihre Freunde haben sich um sie geschart und ihr geholfen, das Schlimmste zu überstehen", plauderte die Quelle aus.

Getty Images Natalie Portman und Benjamin Millepied, Juli 2022

Getty Images Natalie Portman, Schauspielerin

