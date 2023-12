TV-Debüt: Christine Browns neuer Mann schießt gegen ihren Ex

Christine Browns (51) Männer treffen aufeinander! Die sechsfache Mutter wurde als eine von Kody Browns (54) vier Frauen bei "Sister Wives" beziehungsweise Alle meine Frauen bekannt. Im November 2021 hatte sich das Paar jedoch nach über 25 Jahren getrennt. Christine verliebte sich neu und ist seit Oktober sogar wieder verheiratet. Nun wagt sich ihr Ehemann David sogar erstmals ins TV – und macht Stimmung gegen ihren Ex!

Bei "Sister Wives: 1-on-1" behauptete Kody, dass Christine während der gesamten Ehe machiavellistisch gewesen sei, also manipulativ, ausbeuterisch und eigennützig gehandelt habe. David hat allerdings ein anderes Bild von ihr. "Er liegt definitiv falsch damit, dass sie hinterhältig ist und so. Nein, das ist sie ganz und gar nicht", stellte er auf Kodys Aussage hin klar. Er sei ein Menschenfreund und könne Menschen gut lesen. "Sie ist ganz und gar nicht so. Sie ist wirklich gut", betonte David. Seine Liebste sei lediglich manchmal ein bisschen planlos.

Erst vor wenigen Tagen hatte Christine verraten, wie sie sich in ihren neuen Partner verliebt habe. Er hatte sie und ein paar Freunde zum Geburtstagsessen eingeladen. "Wir saßen dort mit einer großen Gruppe von Leuten und er zog meinen Stuhl zu sich, legte seinen Arm um mich und ich legte meinen Kopf an seine Brust", erinnerte sich die 51-Jährige.

Instagram / christine_brownsw David Woolley und "Sister Wives"-Star Christine Brown

Instagram / christine_brownsw Kody und Christine Brown im März 2020

Instagram / christine_brownsw Christine Brown und David Woolley im November 2023

