In diesem Moment verliebte sich Christine Brown in David!

Das war der Moment! Christine Brown (51) lebte jahrelang in einer polygamen Beziehung. Ihren damaligen Mann Kody Brown (54) teilte sich die "Sister Wives"-Berühmtheit mit drei weiteren Partnerinnen und 18 Kindern. 2021 trennte sie sich nach 25 Jahren Ehe. Mittlerweile ist die TV-Persönlichkeit wieder glücklich vergeben und sogar verheiratet. Jetzt spricht Christine über den Moment, in dem sie sich in ihren neuen Ehemann David verliebte!

Für die beiden stand das vierte Date an – David veranstaltete anlässlich seines Geburtstages ein Essen und lud Christine und ein paar Freunde ein. "Wir saßen dort mit einer großen Gruppe von Leuten, und er zog meinen Stuhl zu sich, legte seinen Arm um mich und ich legte meinen Kopf an seine Brust", erzählt sie im Gespräch mit Moderatorin Sukanya Krishnan und fügt hinzu: "Es war, als ob ich zum ersten Mal geatmet hätte und mein Herz zum ersten Mal geschlagen hätte. [...] In diesem Moment wusste ich, das war es. Er ist es für mich und er ist mein Seelenverwandter und ich liebe ihn." David lasse sie spüren, wie sehr er sie liebt.

Im Oktober dieses Jahres erfüllte sich für Christine ein Traum: Sie und David haben geheiratet! Vor mehr als 300 Gästen tauschte das Liebespaar sein Ehegelübde aus und schwor sich ewige Liebe.

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

Instagram / christine_brownsw Christine Brown, US-Realitystar

Instagram / christine_brownsw Christine Brown im April 2023

