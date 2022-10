Außenseiter im Sommerhaus: Wollte es Familie Dürr etwa so?

Wollten sich Stephen Dürr (48) und seine Frau Katharina im Sommerhaus bewusst nicht integrieren? Der Schauspieler und seine Liebste eckten bei ihren Mitstreitern immer wieder an. Vor allem der einstige Nationalspieler Mario Basler (53) machte kein Geheimnis daraus, mit dem Unter uns-Star überhaupt nicht klarzukommen. Doch warum kamen Stephen und Katharina in der Gruppe nicht gut an? Reality-TV-Bekanntheit Kader Loth (49) glaubt, dass sich die beiden bewusst von der Gruppe abkapseln wollten!

Beim großen Wiedersehen auf RTL stellte Katharina klar, dass sie bis heute nicht verstehen könne, warum sie und ihr Schatz im Sommerhaus so unbeliebt waren. "Wir können uns das immer noch nicht erklären", gab die Mutter von zwei Kindern ehrlich zu. Doch das ließ ihre Mitstreiterin Kader nicht auf sich sitzen. "Ihr habt euch doch bewusst zurückgezogen! Ihr wolltet doch mit uns allen gar nichts zu tun haben", wetterte sie gegen das Paar und fügte hinzu: "Ihr dachtet, ihr wart was Besseres, weil ihr A-Promis seid!"

Im Gespräch mit Promiflash hatten Stephen und Katharina bereits klargemacht, dass sie sich trotz der Unstimmigkeiten ziemlich wohl im Sommerhaus gefühlt haben. "Die Stimmung im Allgemeinen war super! Zumindest zwischen uns", schwärmten die Eheleute und fügten hinzu: "Es war ja aber auch nicht so, dass wir von allen gemobbt worden sind." Mit den #CoupleChallenge-Bekanntheiten Lisa-Marie Weinberger und Marcel Dähne haben sie sich beispielsweise gut verstanden.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

